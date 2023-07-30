استدعاء 38.5 ألف مركبة في الإمارات لإصلاح عيوب

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استدعت وزارة الاقتصاد عبر وكالات السيارات العاملة بالإمارات نحو 38.5 ألف مركبة من السوق المحلي إلى جانب 58 دراجة نارية ضمن 32 حملة استدعاء تمت خلال الأشهر السبعة منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك لعمليات إصلاح لعيوب قائمة أو احترازية مع مواكبة الرقابة في السوق المحلي للاستدعاءات العالمية التي تطلقها الشركات المنتجة وتدقيقاً على معايير السلامة والأمان في المركبات المباعة إلى العملاء.

وبحسب مؤشرات الاستدعاءات الرسمية المسجلة لدى كل من الوزارة والوكلاء تم استدعاء 36 طرازاً من علامات تجارية عدة على مدار الفترة ما بين يناير ويوليو من العام الجاري، حيث قام الوكلاء بعمليات الفحص للمركبات المعنية للوقوف على عيوب الاستدعاء مع إجراء كل عمليات الصيانة والإصلاح المجانية إلى جانب استبدال قطع الغيار المطلوبة لحالات المركبات.

وأوضحت بيانات الحملات تنوعاً في طرز السيارات المستدعاة، حيث تصدرتها طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي إلى جانب تضمنها أيضاً استدعاءات لطرز من السيارات الكهربائية وأيضاً بعض الحافلات والشاحنات والدراجات الرياضية مع تنوع جهات المنشأ بين السوق الأمريكي وألمانيا وبريطانيا والمكسيك واليابان والهند والصين. فيما شمل المدى الزمني للحملات المطبقة خلال العام الجاري مركبات تعود فترة تصنيعها إلى ما بين 1996 و1999 وحتى الموديلات الحديثة المبكرة المباعة لعام 2024.

وتصدرت الاستدعاءات علامة «مرسيدس» وذلك عبر 7 استدعاءات تمت لحوالي 19 طرازاً لموديلات زمنية ما بين 2001 حتى 2024 تم من خلالها استدعاء 18529 سيارة، تلتها علامة «فورد» عبر 4 استدعاءات لحوالي 8 طرازات من سياراتها بموديلات بين 2016 و2023 وبإجمالي تجاوز 8100 سيارة، وضمت سيارات رياضية وسيارات للدفع الرباعي.

وشهدت علامة «شيفروليه» استدعائين ضما 7311 سيارة، وذلك لطرازين ما بين 2017 و2020 أحدهما سيارة رياضية والآخر من سيارات «بولت» الكهربائية، وضمت الاستدعاءات أيضاً طرازاً من علامة «لاندروفر» بحوالي 2323 سيارة لموديلات حديثة ما بين 2022 و2023، إلى جانب علامة «جيب» 1162 سيارة لطراز واحد بموديلات ما بين 2021 و2023.

فيما تضمنت الاستدعاءات أيضاً حملة استدعائين لحوالي 569 مركبة من طرازين لعلامة «جي أم سي» لموديلات ما بين 2022 و2023 إلى جانب حملة أخرى لاستدعاء 92 مركبة من علامة «كيا» بموديل 2023 كما شملت أيضاً 49 سيارة من طراز «مازدا» لموديلات زمنية قديمة نوعاً ما بين 1996 و1999.

كما شملت بعض العلامات التجارية الفارهة مثل استدعاء 43 سيارة من أحد طرز علامة «فيراري» لموديلات 2022 و2023 إلى جانب 36 سيارة من علامة «بنتلي» الفاخرة لموديلات ما بين 2018 و2021

أما على صعيد المركبات الثقيلة فكانت 3 استدعاءات لشركة «ميتسوبيشي» ضمت استدعائين لحوالي 170 باصاً من أحد الطرز إلى جانب حملة أخرى لإصلاح 152 شاحنة وحملة أيضاً لاستدعاء طراز من سيارات النقل اليابانية «جنافكو» بحوالي 101 سيارة من موديل، فيما شملت استدعاءات الدراجات حملة لاستدعاء 58 دراجة من أحد طرز علامة «سوزوكي» وبموديلات زمنية ما بين 2020 و2022.

وطبقاً لأسباب الاستدعاءات عن طريق الوزارة والوكلاء، كانت أكبر حصة من السيارات المستدعاة تم لمعالجة عيوب تصنيعية تؤدي لتسربات في دوائر السوائل الداخلية إلى جانب مخاطر الاحتراق نتيجة خلل في أنظمة الطاقة أو التوجيه أو تقنيات الأمان كما استهدفت الاستدعاءات أيضاً معالجة عيوب تصنيعية تؤدي لأعطال في دوائر الوقود والدوائر الكهربائية وأنظمة القيادة وأنظمة المكابح، إضافة إلى معالجة عيوب هياكل السيارات الخارجي بينما تضمن الأسباب في المقابل تدارك أعطال ناتجة عن عيوب الوسائد الهوائية وأنظمة الحركة والتوجيه والأنظمة الإلكترونية.

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