«تويوتا» تبيع 4.9 ملايين سيارة في النصف الأول بزيادة 5.1%

المصدر: طوكيو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات إن مبيعاتها زادت 5.1% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، وعلى وجه الخصوص الطلب القوي في اليابان.



وباعت الشركة نحو 4.9 ملايين سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 ملايين في الفترة نفسها من 2022.



وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2 بالمئة، لتصل إلى 878 ألفاً و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7% إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة، وانخفضت المبيعات في آسيا نصفاً بالمئة إلى نحو 1.5 مليون وحدة.



كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو خمسة آلاف بيعت في الصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز