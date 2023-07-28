390 مليون يورو أرباح «بنتلي» النصفية والإيرادات 1.6 مليار

المصدر: كرو - البيان

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أعلنت «بنتلي» عن نتائج مالية مشجّعة للأشهر الستة الأولى من عام 2023، لكنها حذّرت من ظروف تجارية أكثر صعوبة.

وقد أشارت العلامة التجارية البريطانية العريقة للسيارات الفاخرة إلى تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 390 مليون يورو، وذلك أقل بقليل عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بما يوازي 2% أقل عن الرقم المحقَّق سابقاً، الذي بلغ 398 مليون يورو.



أما الإيرادات فقد انخفضت قليلاً في 2023، حيث تم الإعلان عن مبلغ 1.681 مليار يورو مقارنة مع الرقم المسجَّل في 2022، الذي بلغ 1.707 مليار يورو، مع ظهور اهتمام كبير بعمليات التخصيص التي يقدّمها قسم Mulliner، والنسخ الخاصة، واستمرار الإقبال على الخيارات العديدة المتوفرة. من ناحية أخرى، بقي العائد على المبيعات عند نسبة 23.2% للأشهر الستة الأولى من 2023.



وقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط أنها قصة نجاح بالنسبة للعلامة التجارية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022.



وقال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لدى Bentley Motors: «النتائج الإيجابية للأشهر الستة الأولى تعكس بشكل كبير قائمة الطلبات الثابتة المجمَّعة خلال الشهور والسنوات السابقة. وعلى الرغم من كون معدّل طلباتنا الحالي جيداً فإنه قد قلّ بشكل بسيط عن المستوى الأعلى الذي وصلنا إليه في بعض أسواقنا الرئيسة السنة الماضية».



تُبيّن أرقام المركبات التي جرى تسليمها خلال نصف السنة، والتي بلغت 7,096 مركبة، أن المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة الأفضل مبيعاً من طراز Bentayga قد حصدت نسبة 44 بالمئة من إجمالي المبيعات، مع تسجيل سيارة السيدان الأحدث Flying Spur نسبة 24 بالمئة، بينما كسبت السيارتان الفاخرتان عاليتا الأداء من طراز Continental GT وContinental GTC نسبة 32 بالمئة.

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