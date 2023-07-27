«جمعة الماجد» تسجل %37 نمواً في النصف الأول لهيونداي وجينيسيس

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت مؤسسة جمعة الماجد؛ الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وجينيسيس في الإمارات، عن زيادة في مبيعات العلامتين بنسبة 37 % في النصف الأول من العام الجاري 2023. ومقارنة بالفترة نفسها من 2022، حققت سيارات الركاب من هيونداي وجينيسيس نمواً مشتركاً في النصف الأول بنسبة 37 % ومن ضمنها زيادة بنسبة 16% في مبيعات الجملة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء المتميز لهيونداي التي شهدت زيادة بنسبة 37% في مبيعات سيارات الركاب، وارتفاعاً بنسبة 135 % في المركبات التجارية. واعتمد نمو هيونداي في الغالب على ثلاثة من موديلاتها، وهي: كريتا وتوسان وسوناتا الهجينة الصديقة للبيئة. ومن جهة أخرى، حققت جينيسيس أيضاً تقدماً كبيراً بمعدل نمو 20 %، حيث يعود ذلك أساساً إلى طرازاتها وتحديداً GV70 وGV80 وG80.

وقال سليمان الزبن، رئيس هيونداي وجينيسيس الإمارات: «نتطلع إلى تقديم المزيد من العروض خلال العام الجاري لتتجاوز توقعات العملاء ومواصلة نجاحنا».

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