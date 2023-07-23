تيسلا تعتزم زيادة إنتاج السيارات والبطاريات

المصدر: برلين - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة تيسلا إجراء تغييرات شاملة على أكبر مصنع لها في أوروبا، الواقع قرب برلين، بما يشمل زيادة إنتاج خلايا البطاريات.

ويشير ذلك إلى أن خطط تعزيز إنتاج المصنع لا تزال قيد التنفيذ رغم تحول التركيز في الآونة الأخيرة إلى التوسع في الولايات المتحدة.

كانت تيسلا قالت في فبراير الماضي إنها تجمع وحدات البطاريات في مصنعها الألماني وتستعد لإنتاج الأقطاب كهربائية لكنها لم تبدأ في ذلك بعد لأنها كانت تركز على إنتاج الخلايا في الولايات المتحدة بسبب الإعانات المقدمة بموجب قانون خفض التضخم.

وتريد تيسلا مضاعفة قدرتها على إنتاج البطاريات إلى 100 جيجاوات في الساعة وإنتاج مليون سيارة سنويا، مما يجعل قدرة المصنع تفوق فولكس فاجن ومقرها في فولفسبورج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز