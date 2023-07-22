الصين تطبّق مزيداً من الإجراءات لتعزيز شراء السيارات

المصدر: بكين ــ د ب أ

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وضعت الصين سلسلة من التدابير من أجل زيادة مشتريات السيارات، سيما الكهربائية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للفكاك من تداعيات وباء «كورونا»، ويسعى إلى تعزيز النمو. وحددت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، عشر خطوات لتحقيق هذا الهدف، تشمل خفض تكاليف شحن السيارات الكهربائية وتمديد الإعفاءات الضريبية.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بواقع 3 % إلى 9.5 ملايين سيارة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من 2022، مما يشكل وتيرة نمو بطيئة من قاعدة منخفضة.

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