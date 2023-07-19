تسلا تعتزم زيادة إنتاج السيارات والبطاريات بأكبر مصنع في أوروبا

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة تسلا إجراء تغييرات شاملة على أكبر مصنع لها في أوروبا، والواقع قرب برلين، بما يشمل زيادة إنتاج خلايا البطاريات.

ويشير ذلك إلى أن خطط تعزيز إنتاج المصنع لا تزال قيد التنفيذ رغم تحول التركيز في الآونة الأخيرة إلى التوسع في الولايات المتحدة.

كانت تسلا قالت في فبراير الماضي إنها تجمع وحدات البطاريات في مصنعها الألماني وتستعد لإنتاج الأقطاب كهربائية لكنها لم تبدأ في ذلك بعد لأنها كانت تركز على إنتاج الخلايا في الولايات المتحدة بسبب الإعانات المقدمة بموجب قانون خفض التضخم.

وتريد تسلا مضاعفة قدرتها على إنتاج البطاريات إلى 100 جيجاوات في الساعة وإنتاج مليون سيارة سنويا، ما يجعل قدرة المصنع تفوق فولكس فاغن ومقرها في فولفسبورغ.

وتنتج الشركة حاليا حوالي 5000 سيارة أسبوعيا في مصنعها في جرونهايده قرب برلين ولم تقدم جدولا زمنيا لزيادة الإنتاج.

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