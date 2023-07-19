«أدنوك» تنشئ أول محطة في المنطقة للتزود «فائق السرعة» بالهيدروجين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك» عن بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين، وستنتج المحطة، التي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.

وتتعاون «أدنوك» في هذا المشروع مع شركتي «تويوتا موتورز كوربوريشن» (تويوتا) و«الفطيم للسيارات» لاختبار محطة في التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين باستخدام عدد من المركبات، التي تعمل بالهيدروجين النظيف. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات تعمل «أدنوك» على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو منخفض الكربون استجابة للحاجة الملحة، للحد من الانبعاثات وتداعيات تغيّر المناخ، كما تعمل الشركة على تنفيذ استثمارات كبيرة لترسيخ مكانتها مورداً مفضلاً للطاقة النظيفة المستقبلية».

وأضاف: «يعد الهيدروجين وقوداً مهماً لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والمساهمة في الحد من الانبعاثات على نطاق واسع، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تطوير وتوسعة أعمال «أدنوك»، وتهدف الشركة من خلال هذا البرنامج التجريبي إلى جمع بيانات مهمة حول كيفية عمل تكنولوجيا الهيدروجين في مجال النقل في سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية للهيدروجين في الدولة».

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