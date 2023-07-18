الأسهم الأمريكية تستقر بانتظار النتائج.. و«تيسلا» يقفز 3%

المصدر: نيويورك - وكالات

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استقرت مؤشرات «وول ستريت» في بداية أسبوع مليء بالنتائج، وانخفض مؤشر داو جونز 0.2% أو 74 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 0.1% ومؤشر ناسداك المركب 0.4%.

وقفزت أسهم تيسلا بأكثر من 3% بعدما أعلنت عن النسخة الأولى من مركبة «البيك آب» الكهربائية Cybertruck «سايبرتراك» في مصنعها بتكساس.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها في الربع الثاني مساء غد.

كما ينتظر مستثمرو «وول ستريت» نتائج «نتفلكس» و«بنك أوف أمريكا» و«مورجان ستانلي» و«جونسون آند جونسون».

وارتفعت «وول ستريت» الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.3 % ليسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس. وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز وناسداك 2.4% و 3.3% على التوالي، وذلك بعد تقارير أرباح الكبيرة القوية وبيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع.

الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تسببت في تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع، كما هبط سهم مجموعة ريشمونت للمنتجات الفاخرة بسبب نمو أقل من المتوقع للمبيعات الأساسية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التداولات. وسجل المؤشر زيادة ثلاثة بالمئة تقريباً في الأسبوع السابق، مدفوعاً بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6% وشركات الطاقة 0.8%.

وهبط سهم ريشمونت 7% تقريباً بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19%، لكنها لم ترقَ إلى مستوى تقديرات المحللين.

وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وكيرينج بما بين 2% و2.7%.

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