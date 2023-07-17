فورد تخفض سعر «إف-150» الكهربائية 17%

المصدر: ميشيغان - (د ب أ)

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قررت شركة فورد موتور كورب، خفض أسعار النسخة الكهربائية من شاحنتها الخفيفة الأكثر مبيعاً إف-150 بنسب تصل إلى 17%، بعد أن كانت رفعت الأسعار العام الماضي عقب طرح الشاحنة لأول مرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الشاحنة إف-150 لايتنينج برو أرخص نسخة كهربائية من الشاحنة يبدأ الآن من 49995 دولاراً بانخفاض قدره 10 آلاف دولار، لكنه مازال أعلى من السعر الأول للشاحنة عند طرحها في أبريل 2022 وكان 39974 دولاراً.

وقالت فورد إن خفض أسعار الشاحنة الكهربائية يعود إلى انخفاض تكاليف البطاريات المستخدمة فيها وعوامل اقتصادية أخرى.

وأشارت بلومبرج إلى أن فورد رفعت سعر الشاحنة إف 150 عدة مرات خلال العام الماضي بدعوى ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص المكونات. لكن في يناير الماضي خفضت الشركة سعر النسخة الكهربائية من سيارتها موستانج ماش من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بعد إعلان شركة تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خفض أسعار سياراتها.

في الوقت نفسه، قالت فورد إنها تعتزم غلق مركز روج إلكتريك فيكل في ولاية ميشجان الأمريكية بشكل مؤقت لإعادة تجهيزه وزيادة الطاقة الإنتاجية من السيارة إف 150 لايتنينج إلى 150 ألف شاحنة سنوياً اعتباراً من الخريف المقبل.

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