هيونداي تتوقع تجاوز المبيعات التراكمية في الهند 9 ملايين سيارة

المصدر: د ب ا

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أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات أمس الأحد، أنها تتوقع أن تصل مبيعاتها التراكمية في الهند إلى 9 ملايين سيارة في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المجموعة قولها إن العدد التراكمي لمبيعات سيارات هيونداي موتور في الهند بلغ 69ر8 ملايين سيارة في يونيو الماضي.

ويشمل الرقم، 758 ألف سيارة من مبيعات شركة كيا التابعة للمجموعة.

وقالت هيونداي إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فستتجاوز مبيعات هيونداي وكيا التراكمية 9 ملايين وحدة في الربع الأخير من العام الجاري.

ودخلت هيونداي السوق الهندية عام 1998، بينما دخلتها كيا في عام 2019.

وتستحوذ الشركتان على حصة سوقية إجمالية بلغت 3ر21% في السوق الهندية في النصف الأول من هذا العام.

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