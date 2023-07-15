تسلا تبدأ بيع سيارات بأسعار مخفضة في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أمس الجمعة بيع السيارات من طراز موديل واي التي تنتجها في مصنعها بالصين في كوريا الجنوبية بعد خفض سعرها حتى تحصل على مزيد من الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة تسلا كوريا فإن سعر السيارة التي تعمل بالدفع الخلفي يبدأ من 99ر56 مليون وون كوري جنوبي (44 ألف دولار).

ومع الدعم الحكومي سينخفض السعر للمستهلك إلى حوالي 37 ألف دولار، وقد يصل إلى 30 ألف دولار في بعض المدن التي تقدم حوافز إضافية للسيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تسلا كانت تبيع في السابق الفئات ذات المحرك المزدوج والمدى الأطول من الطراز موديل واي في كوريا الجنوبية وبسعر يبلغ 80 ألف دولار ثم 62 ألف دولار في العام الماضي.

وبدأت الشركة الأمريكية بيع السيارات ذات السعر الأقل في كوريا الجنوبية أمس على أن يتم التسليم للعملاء في أغسطس أو سبتمبر المقبلين بحسب بيان صادر عن تسلا كوريا عبر البريد الإلكتروني.

يذكر أن سعر السيارة الكهربائية أيونيك 5 من شركة هيونداي موتور يبدأ من 50 مليون وون.

وبنهاية العام الماضي كان 2ر6% من إجمالي السيارات في كوريا الجنوبية سيارات تعمل بالطاقة النظيفة، سواء السيارات الكهربائية أو السيارات الهجين أو السيارات الهيدروجينية بحسب البيانات الحكومية.

وزادت مبيعات السيارات النظيفة في العام الماضي بنسبة 2ر37% سنويا، حيث شكلت السيارات الكهربائية حوالي 34% من هذه المبيعات.

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