نيسان تستدعي 38ر1 مليون سيارة في أمريكا وأوروبا واليابان

المصدر: أ ف ب

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قالت متحدثة باسم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور اليوم الجمعة إن الشركة قررت استدعاء حوالي 38ر1 مليون سيارة من عدة طرز تشمل نوت وكيكس وسيرينا وليف.

وأضافت المتحدثة أن القرار يشمل السيارات الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، بسبب عيوب فنية منها زيادة سرعة السيارة بشكل مفاجئ بعد الخروج من سيطرة نظام التحكم في الحارة المرورية، وحدوث انقطاع في دائرة الكهرباء مما يمكن أن يؤدي إلى توقف السيارة أثناء السير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المتحدثة باسم الشركة القول إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث بسبب المشكلات الفنية.

وقالت نيسان إنها ستستدعي 6434 سيارة نوت أورا في اليابان بسبب مشكلة في المصباح الأيمن.

وتراجع سعر سهم الشركة في تعاملات بورصة طوكيو اليوم بنسبة 1ر2% ، ورغم ذلك ارتفع سعر السهم منذ بداية العام الحالي بنسبة 33%.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية أن نيسان تعتزم استثمار حوالي 100 مليار ين (720 مليون دولار) في شركة صناعة السيارات الكهربائية أمبير التابعة لحليفتها الفرنسية رينو.

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