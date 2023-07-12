مبيعات مرسيدس - بنز تتجاوز 515 ألف سيارة خلال 3 أشهر

المصدر: (شتوتغارت - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت مبيعات شركة «مرسيدس - بنز» الألمانية للسيارات في الربع الثاني من 2023. وأعلنت الشركة، في مقرها بمدينة شتوتغارت، أمس، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 515 ألفاً و700 سيارة.

وانتعشت الأعمال بقوة، خصوصاً في السوق المحلية. وبحسب بيانات الشركة، تم بيع 58600 سيارة في ألمانيا خلال الربع الثاني - بزيادة بلغت 23%. كما باعت الشركة ما مجموعه 157 ألفاً و100 سيارة في أوروبا.

وظلت آسيا السوق الأكثر أهمية للشركة، حيث بلغت مبيعاتها 239 ألفاً و200 سيارة، والتي تم بيع معظمها بالصين (183 ألفاً و600 سيارة). وشهدت مرسيدس دفعة قوية بشكل خاص مع سياراتها الكهربائية البحتة، التي سجلت مبيعاتها ارتفاعاً 123% إلى 56300 سيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز