4 مؤسسات بدبي تطلق حملة سحوبات مرسيدس الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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تعود حملة «سحوبات مرسيدس الكبرى» في نسختها الثالثة هذا العام، خلال «مفاجآت صيف دبي»، ولإعطاء بداية مذهلة لأكبر حملة سحوبات في هذا الموسم أقيم حفل توقيع في المقر الرئيسي لشركة «اي ديلز» في بوكس بارك، وحضر الحفل أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في شركة الإمارات الوطنية للنفط «إينوك»، وشهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، وجاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «اي ديلز».

واحتفلت المؤسسات الأربع بشراكة مهمة، وقدمت نسخة هذا العام من «سحوبات مرسيدس الكبرى». وتم تحديد سعر الدخول في السحوبات هذا العام بمبلغ 50 درهماً فقط، حيث ستتاح للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة مرسيدس-بنز A 200 الجديدة كلياً من طراز 2023، مقدمة من مجموعة قرقاش. ويمكن شراء التذاكر من خلال «زووم» و«أوتوبرو» و«إينوك لينك»، ومراكز تجارية مختارة بدبي، كما يُمكن للراغبين في المشاركة من منازلهم القيام بذلك بسهولة، عبر تطبيق Idealz للهاتف المحمول أو عن طريق موقع www.idealz.com.

وقال أحمد الخاجة: «نسعى دائماً إلى تقديم تجربة لا تُنسى للجميع، ولتحقيق ذلك نحرص على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا وخلق تجارب استثنائية مثل السحوبات على سيارة مرسيدس الكبرى». وسيتم الإعلان عن الفائزين مباشرة طوال فصل الصيف في مراكز التسوق المختلفة. وسيتم أيضاً بث السحوبات على قناة سما دبي، وعرضه مباشرة على تطبيق Idealz، وقناة YouTube.

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