تسلا تتقدم في سباق إنتاج السيارات الكهربائية بألمانيا

المصدر: د ب ا

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في السباق الدائر على احتلال المركز الأول في سوق السيارات الكهربائية الألمانية، احتلت تسلا المركز الأول مرة أخرى في مجال إنتاج السيارات الكهربائية في النصف الأول من العام الحالي، ولكن تقدمها على علامة فولكس فاغن التجارية آخذ في التقلص.

وباعت شركة تسلا 36400 سيارة مقارنة بـ 34400 سيارة كهربائية لشركة فولكس فاغن في النصف الأول من العام الحالي 2023، وفقًا لأرقام الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل بالسيارات.

وفي النصف الثاني من العام الحالي، يمكن أن تحتدم معركة مبيعات السيارات الكهربائية بصورة أكبر الأمر الذي من شأنه جعل السيارات الكهربائية أرخص بكثير، وفقا لخبير الصناعة فرديناند دودنهوفر.

وانتزعت تسلا المركز الأول من فولكس فاغن في سوق السيارات الكهربائية الألمانية في النصف الثاني من العام الماضي. وبينما دافعت شركة إيلون ماسك عن صدارتها في النصف الأول، هبطت صدارتها من 7400 إلى 2000 سيارة.

وبلغت حصة السوق للعلامتين 5ر16 % و6ر15% على التوالي من إجمالي 220200 سيارة كهربائية مسجلة حديثة في ألمانيا.

لكن توجد هناك فجوة بعد أول مركزين. فقد باعت مرسيدس وأودي و "بي إم دبليو" 16900 و14400 و12800 سيارة كهربائية على الترتيب في النصف الأول من العام، لتتراوح حصصها في السوق بين 8ر5 % و7ر7%.

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