صناعة السيارات بألمانيا في أسوأ مستوى

المصدر: (برلين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت توقعات صناعة السيارات الألمانية إلى أسوأ مستوى لها منذ الأزمة المالية في عام 2008 وذلك بسبب ضغوط التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، والمنافسة القاسية من شركة تسلا وشركات السيارات الصينية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أمس، استناداً إلى استطلاع لمعهد إيفو، مقره مدينة ميونيخ، أن النظرة المستقبلية لدى شركات مثل «فولكس فاجن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تراجعت للشهر الخامس على التوالي في بيونيو الماضي إلى سالب 56.9 نقطة، بتراجع من سالب 10.3 نقاط مقارنة بمايو الماضي. ولم تبعد القراءة الجديدة عن أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2008 والبالغ سالب 67.8.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز