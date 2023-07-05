بيع 1.4 مليون سيارة ألمانية في النصف الأول بارتفاع 12.8%

المصدر: برلين - (د ب أ)

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أعلن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، الأربعاء، أن مبيعات السيارات الجديدة في البلاد حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح المكتب أن عدد السيارات التي تم ترخيصها حديثاً في الفترة بين مطلع يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين تجاوز 1.4 مليون سيارة بارتفاع بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وذكر المكتب أن أكثر من 220 ألف سيارة من هذه السيارات المرخصة حديثاً في النصف الأول من العام الحالي كانت كهربائية. وقال: «أظهر هذا النوع من المحركات في غضون الشهور الستة الأولى ارتفاعاً بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ولم يحقق أي نوع آخر نسبة ارتفاع أعلى من هذه في نفس الفترة».

غير أن نسبة السيارات الكهربائية قياساً إلى كل السيارات الجديدة التي تم ترخيصها لم تزد على 16%.

ووصل عدد السيارات التي تم ترخيصها حديثاً في يونيو الماضي وحده إلى أكثر من 280 ألف سيارة بارتفاع بنسبة 24.8% مقارنة بمايو الماضي، وتم تسجيل 70% من هذه المركبات تجارياً.

ووفقاً لبيانات المكتب، فإن 31.4% من السيارات التي تم ترخيصها الشهر الماضي كان من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض «إس يو في»، وهي الفئة التي تحقق أقوى طلب منذ شهور عديدة، ووصل إجمالي نسبة هذه الفئة إلى قرابة 30% من إجمالي السيارات التي تم ترخيصها في النصف الأول من العام.

من جهة أخرى، وصلت توقعات صناعة السيارات الألمانية إلى أسوأ مستوى لها منذ الأزمة المالية في عام 2008، وذلك بسبب ضغوط التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، والمنافسة القاسية من شركة تسلا وشركات السيارات الصينية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأربعاء، استناداً إلى استطلاع لمعهد إيفو، مقره مدينة ميونخ، أن النظرة المستقبلية لدى شركات مثل «فولكس فاجن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تراجعت للشهر الخامس على التوالي في يونيو الماضي إلى سالب 56.9- نقطة، بتراجع من 10.3- نقطة مقارنة بمايو الماضي. ولم تبعد القراءة الجديدة عن أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2008 والبالغ 67.8 -.

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