وكلاء سيارات يواجهون الصيف بعروض الضمان والصيانة

المصدر: أبوظبي- سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرح وكلاء سيارات محليون عروضاً خاصة لمواجهة الصيف، عبر تقديم خصومات، تبدأ من نسبة 10% من الكلفة الكلية لاقتناء السيارات مع برامج ضمان ممددة، وباقات صيانة مجانية.

وتختلف العروض في فترتها الزمنية، حيث يمتد بعضها على مدار أشهر الصيف وحتى نهاية شهر سبتمبر، وتوقع الوكلاء نجاح العروض في تحفيز الطلب على موديلات 2023، بما يحقق معدلات أعلى من المبيعات قبل طرح حجوزات موديلات العام المقبل، خلال الربع الأخير من العام، وأشاروا إلى وجود وفر نسبي في المخزون على بعض الطرازات الأكثر طلباً.

وقال أيمن البيجاوي مدير المبيعات والتسويق لعلامتي «جي إم سي» و«شيفروليه» في وكالة «بن حمودة»: «إن العروض الصيفية المطروحة تأتي لتحفيز مبيعات الطرز الموجودة حالياً قبل طرح موديلات العام الجديد والمنتظر طرحها، خلال الربع الأخير من العام».

وأشار إلى تنوع العروض المطروحة على مدار أشهر الصيف، وتتضمن عروضاً خاصة بالعودة إلى الدراسة، كما توفر مزايا إضافية لخدمات ما بعد البيع المجانية، والتي تتنوع حسب العلامات والموديلات المطروحة، وتشمل الضمان الممدد لـ 5 سنوات وبرامج الصيانة المجانية إلى 3 سنوات، وباقات التأمين المجاني على المركبات إلى جانب عروض القطع والأكسسوارات الإضافية، وهناك عروض أيضاً على السيارات الخاصة المعدلة وفقا لمتطلبات السوق المحلي.

وتوقع سامر دويعر مدير المبيعات في فولكس فاجن بوكالة «علي وأولاده» أن تسهم عروض الصيف في إحداث زيادة ملحوظة بمبيعات موديلات 2023، وتتضمن العروض المطروحة، منذ مطلع يوليو الجاري، بشكل عام برامج الضمان والصيانة والخدمة المجانية، مع تنوع موديلات السيارات المطروحة ومرونة خطط التسليم وتقلص فترات الانتظار مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه أشار أحمد عبد الله، مسؤول البيع في إحدى الوكالات بأبوظبي إلى أن طرح العروض الصيفية يأتي للتغلب على تقلص شرائح العملاء، بسبب موسم السفر والإجازات.

وأضاف: إن العروض توفر خصومات على الكلفة الكلية لاقتناء السيارات، وتمنح وفراً يبدأ في المتوسط من 10% مع باقات مجانية لخدمات ما بعد البيع متمثلة في برامج الضمان والصيانة المجانية والتأمين، وهو ما يقلص كلفة تملك المركبات على مدار السنوات الأولى للشراء.

وأكد وجود وفر نسبي في موديلات العام الموجودة لدى الوكلاء، بما يرسي خطط تسليم مرنة، وباتت بعض الطرازات متاحة للتسليم، خلال الشهر نفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز