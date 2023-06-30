مجموعة فولكس فاغن تقيل رئيس شركة أودي

المصدر: د ب ا

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أقالت مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات رئيس شركة أودي ماركوس دوسمان، ومن المنتظر أن يتولى جيرنوت دولنر رئاسة الشركة في مطلع سبتمبر المقبل وذلك حسبما أعلنت شركة أودي المملوكة للمجموعة أمس الخميس في أعقاب جلسة لمجلس الإشراف.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإشراف مانفريد دوس إن دولنر يعد "الآن هو الشخص المناسب للمضي قدما في صقل استراتيجية المنتج ووضع الاستعدادات في الأسواق المهمة بالنسبة لأودي"، ووجه الشكر إلى دوسمان الذي كان الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاغن، هربرت ديس استقدمه من شركة "بي إم دبليو" لرئاسة شركة أودي.

وشكر رئيس مجلس الإشراف دوسمان " على إنجازاته المهمة في أودي خلال السنوات الماضية" وأشار دوس إلى أن دوسمان أسهم بشكل خاص في تعزيز استراتيجية كهربة السيارات.

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