شراكة بين «إكسون موبيل» و«تيترا تكنولوجيز» لإنتاج الليثيوم

المصدر: (دبي - وكالات)

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وافقت «إكسون موبيل» على تطوير أكثر من ستة آلاف ومئة فدان غني بالليثيوم في ولاية أركنساس الأمريكية بالشراكة مع «تيترا تكنولوجيز»، وتُعد الموافقة هي الخطوة الثانية هذا العام التي تتخذها شركة النفط العملاقة لتعزيز هيمنتها على الأصول اللازمة لإنتاج معدن بطاريات السيارات الكهربائية.

يأتي توسع «إكسون موبيل» السريع في قطاع الليثيوم في ضوء اهتمام شركات الطاقة التقليدية وغيرها بالتكنولوجيا الناشئة التي تستهدف تعزيز الإمداد العالمي بالمعدن الخفيف والأساسي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وكانت شركة «تيترا تكنولوجيز»، التي تنتج مواد كيميائية لمعالجة المياه وإعادة تدويرها، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توقيعها اتفاقية مع شركة «سولتوركس» لتطوير مساحة ستة آلاف و138 فداناً من رواسب المحاليل الملحية في ولاية أركنساس الغنية بالليثيوم والبروم.

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