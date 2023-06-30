60.2 % نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال مايو

المصدر: ( بكين - د ب أ)

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أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 60.2% سنوياً، خلال مايو الماضي إلى 717 ألف سيارة، في ظل تحول المشترين من السيارات، التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية.

وذكر التقرير السنوي للجمعية التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الصين كانت السوق الرائدة للسيارات الكهربائية في 2022، وهو ما يمثل 60% من مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في ذلك العام، ويمثل عدد السيارات الكهربائية على الطرق في الصين أكثر من نصفها على مستوى العالم.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى إعلان السلطات الصينية في 21 يونيو الجاري تمديد المزايا الضريبية لمشتريات سيارات الطاقة الجديدة حتى نهاية عام 2027، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تنمية قطاع سيارات الطاقة الجديدة وتحفيز استهلاك السيارات، وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى إعفاءات وتخفيضات ضريبية، يبلغ مجموعها 520 مليار يوان.

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