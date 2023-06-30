فولكس فاغن تعتزم استخدام شبكة الشحن الخاصة بـ «تسلا»

المصدر: د ب ا

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تعتزم مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات إتاحة إمكانية استخدام شبكة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بمنافستها تسلا لعملائها في أمريكا الشمالية.

بذلك تحذو فولكس فاغن حذو عملاقي صناعة السيارات الأمريكيين جنرال موتورز وفورد اللتين قررتا استخدام هذه الشبكة لعملائهما.

وقال مدير التطوير في فولكس فاجن، ميشائيل شتاينر، في بيان:" نرحب بالوصول إلى بنية تحتية إضافية للشحن بالنسبة لعملائنا في أمريكا الشمالية"، مضيفا أن المجموعة تعمل بشكل دائم على تحسين الشحن من خلال معايير مفتوحة وتوافق سلس.

وحسب البيان، تجري فولكس فاغن مع تسلا محادثات حول طرق تحسين كفاءة واستخدام معيار تسلا للشحن في أمريكا الشمالية "إن ايه سي إس" بالنسبة لعملاء أكبر شركة تصنيع سيارات أوروبية.

من جانبها، أعلنت شبكة الشحن الأمريكية المملوكة لفولكس فاغن "إلكتريفاي أمريكا" اعتزامها إتاحة شبكة شحن تسلا للاستخدام بالنسبة لعملاء المجموعة الألمانية في أمريكا الشمالية اعتبارا من عام 2025.

يذكر أن "إلكتريفاي أمريكا" كانت نشأت كجزء من الغرامات التي تحملتها فولكس فاغن في أعقاب فضيحة الديزل حيث اضطرت المجموعة الألمانية آنذاك إلى التعهد بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء شبكة شحن خاصة بها.

وحسب بيانات "إلكتريفاي أمريكا"، فإنها توفر نحو 4000 مقبس في أكثر من 850 محطة شحن.

ووفقا لـ "بلومبرغ إن إي إف" لأبحاث السوق، فإن عدد المقابس التي وفرتها تسلا لعملائها في العام الماضي يزيد بشكل ملحوظ عن عدد مقابس فولكس فاغن إذ وصل إلى قرابة 14 ألف مقبس في الولايات المتحدة.

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