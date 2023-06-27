فولفو تعتزم تعديل سياراتها الكهربائية لاستخدام شواحن تسلا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كار إضافة فتحة لاستخدام شواحن شركة تسلا إلى سياراتها الكهربائية الجديدة، لتصبح رابع شركة سيارات على مستوى العالم والأولى في أوروبا التي تنتج سيارات كهربائية متوافقة مع شواحن شركة تسلا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لشركة فولفو المملوكة لمستثمرين سويديين القول إن سائقي سيارات فولفو الكهربائية سيكون في مقدورهم استخدام أكثر من 12 ألف شاحن تسلا فائقة السرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفقا لاتفاق بين الشركتين.

وأضافت فولفو أن سياراتها الكهربائية ستكون مزودة بفتحة شاحن تسلا القياسية اعتبارا من 2025.

وتعزز هذه الخطوة مكانة شواحن تسلا لتصبح قياسية لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، بعد إعلان شركات فورد موتور وجنرال موتورز وريفيان قبل أسابيع الاتفاق مع تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تجهيز سياراتها لاستخدام هذه الشواحن.

يذكر أن تسلا تستحوذ على نحو 60% من سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وجاءت فورد في المركز الثاني بفارق كبير العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة جنرال موتورز استخدام شبكة الشواحن الخارقة الخاصة بشركة تسلا لشحن السيارات الكهربائية التي تنتجها، بعد أن أعلنت شركة فورد التوصل إلى اتفاق مماثل مع تسلا الشهر الماضي.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا النبأ في تغريدة عبر شبكة تويتر سبيسز، مع إيلون ماسك رئيس تسلا، وقالت إن السيارات الكهربائية من إنتاج جنرال موتورز سوف يكون بمقدورها استخدام الشواحن الخارقة الخاصة بشبكة تسلا والتي يبلغ عددها 12 ألف وحدة.

وقالت بارا في تصريحاتها التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء إن "هذا التعاون يمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا وخطوة مهمة لتوسيع إمكانية الوصول للشواحن الخارقة أمام عملائنا".

وأضافت: "لن تسهم هذه الخطوة فقط في تسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بل سوف تساعد أيضا في تحريك هذه الصناعة نحو معايير موحدة للشحن في أمريكا الشمالية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز