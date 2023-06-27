«بيس تراك» تدشن شاحنات ذاتية القيادة محلية الصنع في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت شركة بيس تراك العالمية لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، تأسيس مكتب وورشة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لتنفيذ عملياتها المتعلقة بالأبحاث والتطوير.

كما كشفت عن أول شاحنة ذاتية القيادة محلية الصنع، حيث جرى تجربتها في منطقة الحمرا، مما يمثل إنجازاً كبيراً في مجال صناعة المركبات في المنطقة، وشهدت الفعالية حضور عدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وروّاد الصناعة وخبراء النقل.

وقال آندري فافيلين، الرئيس التنفيذي للشركة: استغرقت الشركة نحو أسبوع لتحويل الشاحنة إلى ذاتية القيادة وتزويدها بنظام مستقل ومتطور يعمل على تحديد المسار وضبط السرعة وتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وتساهم هذه النوعية في خفض تكلفة الوقود، والتي تُشكل ثلث إجمالي التكاليف اللوجستية، ومن المخطط أن تطرح الشركة هذا النوع من الشاحنات بسوق الإمارات قريباً.

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