«اقتصادية أبوظبي» و«فاليو» تتعاونان لتطوير صناعة السيارات

المصدر: أبوظبي – وام

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وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و«فاليو» اتفاقية للتعاون بشأن تطوير وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة لـ«فاليو» للوجود في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

وتهدف الشراكة لتعزيز تطوير الحلول الصناعية والتعاون مع شركات السيارات الكهربائية المحلية الناشئة. وتعمل «فاليو» على استكشاف فرص التطوير والنمو عبر دمج تقنياتها المتطورة ورؤيتها للاستدامة في مجالات جديدة مثل المدن الخضراء.

وتسهم الاتفاقية لتصميم وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في تحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل، التي تعد ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودعم مبادراتها بما في ذلك التقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة لقيادة تحول أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والدائري والمستدام.

وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع الاتفاقية بين المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، والمهندس تامر علي، رئيس المركز التقني والمدير العام لـ«فاليو مصر».

وقال المهندس عرفات اليافعي: «نتطلع للمضي قدماً بتنفيذ هذه الاتفاقية مع فاليو ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية. ويتوافق هذا التعاون لتطوير صناعة السيارات الذكية وتأسيس مركز تكنولوجي لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في أبوظبي مع مبادراتنا لضمان تحقيق النمو وتبني التقنيات المتقدمة في إطار قيم ومعايير الاستدامة بمختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وقال المهندس تامر علي: « الاتفاقية ستتيح المجال لشركة فاليو، لتطوير وتصنيع المكونات المتقدمة تكنولوجياً للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، التواجد في أبوظبي لتوفير هذه المكونات لمجتمع تصنيع السيارات في أبوظبي، إضافة لنقل هذه الخبرات لمجتمعات التعليم المتقدمة تكنولوجياً وعلمياً بأبوظبي».

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