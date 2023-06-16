«بي إم دبليو» أول عملاء معدن «الإمارات للألمنيوم» الجديد المصنع بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم- أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم- أن مجموعة بي إم دبليو BMW هي أول العملاء لمنتجها الجديد CelestiAL-R، وهو خليط بين الألمنيوم المعاد تدويره، والألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية، والذي يعد الأول من نوعه حول العالم. وتلبي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حاجة مجموعة بي إم دبليو من الألمنيوم CelestiAl-R منذ بداية العام 2023؛ حيث تستخدم المجموعة المعدن في هياكل أنظمة الدفع الكهربائية، وأجزاء المحركات، وكذلك في الهياكل كبيرة الحجم الأخرى. ويؤدي مزج ألمنيوم CelestiAL المنتج باستخدام الطاقة الشمسية مع معادن تمت إعادة تدويرها إلى تخفيض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر، خلال عملية الإنتاج، حيث يعمل على خفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو أربعة أطنان لكل طن من الألمنيوم المصنوع.

ويعد CelestiAl-R الخليط الأول على الإطلاق للألمنيوم- المصنع بالطاقة الشمسية والممزوج بمعدن معاد تدويره- الذي يلبي متطلبات الجودة الصارمة لقطاع صناعة السيارات. وتبلغ سعة إنتاج المسابك التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو مليون طن متري.

وقال عبد الناصر بن كلبان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «باتت بي إم دبليو عميلاً استراتيجياً بالنسبة لنا منذ 10 أعوام، كما أن التزامنا بتلبية طلبات المجموعة على أعلى مستويات الجودة، وعلى أرفع درجات المسؤولية، ليعد من أهم المعجلات لتقدمنا في مجال الاستدامة بدءاً من انتاج CelestiAl، المصنع بالطاقة الشمسية، وصولاً إلى CelestiAl-R، وسنستمر في زيادة نسبة الألمنيوم المعاد تدويره في CelestiAl-R، من أجل تعزيز خفض كثافة وتزود «الإمارات العالمية للألمنيوم» مجموعة بي إم دبليو بالألمنيوم منذ عام 2013، وباتت مجموعة بي إم دبليو أكبر عميل لـ CelestiAl المصنع بالطاقة الشمسية، منذ إطلاقه عام 2021.

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