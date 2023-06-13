مصنع للسيارات في أبوظبي بمكونات قابلة لإعادة التدوير

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت «منصة صناعة» - المنصة الموحدة في دولة الإمارات لدعم الصناعات والمنتجات الوطنية - اتفاقية لإنشاء أول مصنع من نوعه لصناعة السيارات من مواد بلاستيكية مركبة، وقابلة لإعادة التدوير، وسيكون مقره في العاصمة أبوظبي، بشراكة بين «منصة صناعة» الإماراتية، وشركة APAL الدولية، التي تضم تحالفاً من 7 مصانع متخصصة في المركبات والهياكل وقطع الغيار.

وقع الاتفاقية كردوس محمد بن سالم العامري، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة صناعة، وكيريل كوزين، المدير العام في شركة APAL الدولية، بحضور أسامة أمير فضل، وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وأكد العامري أن المنصة تسعى لتعزيز الفرص الاستثمارية النوعية، لبناء قطاع صناعي أكثر استدامة وكفاءة وتنافسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وأجندة المناخ العالمية. وستقدم السيارة نظام حماية متطوراً جداً لامتصاص الصدمات، ويطابق جميع المواصفات والمقاييس المعتمدة، وسيتم استخدام مواد أولية محلية، وستصدر المركبة بنسختين: محرك بنزين اقتصادي، ومحرك كهربائي كامل.

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