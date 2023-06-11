كيا تستدعي 99 ألف سيارة سبورتاج 2023

المصدر: د ب ا

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ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة "كيا أمريكا" ستستدعي سيارات من طراز سبورتاج موديل 2023 لاستبدال معزز الفرامل بسبب خلل فني.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس السبت إن ما يصل إلى 98 ألفا و944 سيارة ربما تواجه هذه المشكلة.

وأضاف التقرير أن توقف مساعد فرامل الطاقة عن العمل، يمكن أن يؤدي إلى إطالة المسافة المطلوبة للتوقف، مما يزيد مخاطر حدوث تصادم، حسب الإدارة.

كانت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشركة كيا التابعة لها قد أعلنت في 24 مارس الماضي أنهما ستستدعيان أكثر من 570 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب وجود خطر اندلاع حريق بالمركبات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركتين قدمتا تقارير الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ووفقا للإدارة، فإن السيارات العرضة لخطر اندلاع حريق هي سانتا كروز هيونداي طراز 2022-2023، وهيونداي سانتا في طراز 2019-2023، وسنتا في الهجين طراز 2022-2023، وكيا كارنيفال ميني فان طراز 2022-2023.

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