«ذا ايليت» تطلق سيارة «زينفو» إقليمياً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت مجموعة ذا ايليت للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في توزيع السيارات الفاخرة ذات العلامات التجارية المتعددة في الإمارات، الموزع الرسمي المعتمد لعملاق صناعة السيارات الدنماركية زينفو للسيارات - لصناعة الجيل الجديد من السيارات فائقة الأداء - للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتم إعلان الشراكة في فندق سيزرز بالاس، بلوواترز، إلى جانب العرض الأول في دبي للسيارة طراز تي اس آر- اس المصممة حسب الطلب.

وتخطط زينفو أوتوموتيف لتعزيز وجودها في المنطقة قبل الكشف عن سيارة أورورا الجديدة كلياً أغسطس المقبل بواسطة شركة ذا ايليت للسيارات، حيث سلط الحدث الخاص بالكشف عن سيارة تي اس آر- اس المصنوعة يدوياً، الضوء على اهتمام العلامة التجارية الشهيرة بالتفاصيل وجودة المنتج للحصول على تجربة قيادة ساحرة وأكثر سلاسة.

وقال تامر أبو خلف، الشريك في مجموعة ذا ايليت للسيارات: «ظلت مجموعة ذا ايليت للسيارات الشركة الرائدة بلا منازع في السيارات الفاخرة لأكثر من 25 عاماً، مع التزامها بالجودة والخدمة والتركيز على رضا العملاء. ونحن واثقون من أن هذه الشراكة سوف تعود بالنجاح لكل من الشركتين، وسوف نعمل معاً على إعادة صياغة حدود الابتكار في مجال السيارات ونضع معايير جديدة للسيارات فائقة الأداء».

وقال ينس سفيردروب، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة زينفو للسيارات: حريصون على مواصلة خطتنا الاستراتيجية لتطوير العلامة التجارية زينفو على مستوى العالم، وذلك بعد 12 شهراً من النجاح في تطوير العلامة التجارية في أمريكا الشمالية وكندا. ويسعدنا في زينفو العمل مع مجموعة ذا ايليت للسيارات كموزع معتمد للشركة لتأسيس العلامة التجارية بقوة في الشرق الأوسط، حيث تعكس ذا ايليت للسيارات التزامنا بتزويد العملاء بأفضل تجربة شاملة يمكن الحصول عليها.

وسوف تركز زينفو الإمارات الاهتمام على سيارة أورورا فائقة الأداء والجديدة كلياً والتي تعمل بمحرك (V12)، والتي تتميز بهيكل ذي تصميم نموذجي مع هيكل تحتي كربوني وأحادي الكربون، بالإضافة إلى علبة التروس الخاصة بزينفو مع محرك هجين مدمج، وذلك بعد بيع جميع السيارات طراز تي اس آر- جي تي الأخيرة. تم تصنيع أورورا يدوياً في مدينة بريستو، في الدنمارك، مع محرك (V12) الجديد كلياً بسعة 6 لترات، وتوربو مزدوج.

وستقدم أورورا تور تجربة قيادة تركز على الطريق مع سرعة قصوى تزيد على 400 كيلومتر في الساعة، بينما تتميز (أورورا آجيل) بتصميم انسيابي شرس للوصول إلى أقصى مدى من القدرات على مضمار السباق.

وتركز زينفو أوتوموتيف الشركة الدنماركية على السيارات فائقة الأداء ذات الإصدار المحدود المصنوعة يدوياً، والمتاحة للمهتمين بتجارب التصنيع حسب الطلب.

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