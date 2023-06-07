استدعاء 14848 سيارة لإصلاحات احترازية في الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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استدعت وكالات السيارات في الإمارات 14848 مركبة من السوق المحلي إلى جانب 58 دراجة نارية ضمن 14 حملة استدعاءات تمت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد خلال الأشهر الخمسة المنقضية منذ بداية العام الجاري وذلك لعمليات إصلاح وصيانة احترازية من عيوب تصنيعية قائمة ومحتملة. جاء ذلك في إطار جهود الوزارة في التدقيق على معايير السلامة والأمان في المركبات المباعة إلى العملاء وتواكباً مع حملات الاستدعاء المعلنة من قبل الشركات المنتجة في الأسواق العالمية.

مؤشرات

وبحسب مؤشرات الاستدعاء الرسمية المسجلة لدى الوزارة والوكلاء تم استدعاء 18 طرازاً من عدة علامات تجارية على مدار الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مايو. وأوضحت بيانات الاستدعاءات المسجلة استقبال الوكالات المركبات المعنية للوقوف على عيوب الاستدعاء مع تحمل الوكلاء لكلفة كافة عمليات الصيانة والإصلاح إلى جانب استبدال قطع الغيار المطلوبة بشكل مجاني.

وأوضحت بيانات الحملات تنوعاً في طرز السيارات المستدعاة حيث تصدرتها طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي إلى جانب مركبات النقل والدراجات الرياضية مع تنوع جهات المنشأ بين السوق الأمريكي وألمانيا وبريطانيا والمكسيك واليابان. وأظهرت البيانات تفرد السوق برقابة شاملة حيث شملت الحملات خلال الفترة المنقضية حملة استدعاء لمركبات تعود للفترة ما بين 1996 و1999 وحتى موديلات العام الجاري 2023.

وتصدرت المركبات المستدعاة علامة «مرسيدس» وذلك عبر 3 استدعاءات تمت لحوالي 7 طرز لموديلات زمنية من 2001 وحتى 2022 تم من خلالها استدعاء 13232 سيارة، تلتها علامة «جيب» 1162 سيارة لطراز واحد بموديلات ما بين 2021 و2023 ثم «فورد» عبر استدعاءين لحوالي 4 طرازات من سياراتها بموديلات بين 2016 و2023 وبإجمالي 405 سيارات.

استدعاءات

كما شملت حملة لاستدعاء طراز من سيارات النقل اليابانية «جنافكو» بحوالي 101 سيارة من موديل 2021 ثم حملة لاستدعاء 92 مركبة من علامة «كيا» بموديل 2023 كما شملت 49 سيارة من طراز «مازدا» لموديلات زمنية قديمة نوعاً ما بين 1996 و1999 إلى جانب 36 سيارة من علامة «بنتلي» الفاخرة لموديلات بين 2018 و2021 إلى جانب استدعاء لعلامة «جي ام سي» باستدعاء واحد شمل 13 سيارة من أحد طرزها المصنعة عام 2022 بينما ضمت استدعاءات الدراجات 58 دراجة من أحد طرز علامة «سوزوكي» وبموديلات زمنية ما بين 2020 و2022.

وطبقاً لأسباب الاستدعاءات كانت أكبر حصة من السيارات المستدعاة تم لمعالجة عيوب تصنيعية تؤدي لتسربات في دوائر السوائل الداخلية تلتها معالجة عيوب في فواصل هيكل السيارات الخارجي كما استهدفت الاستدعاءات أيضاً معالجة عيوب تصنيعية تؤدي لأعطال في دوائر الوقود والدوائر الكهربائية وأنظمة القيادة وأنظمة المكابح كما شملت عيوب الوسائد الهوائية وأنظمة الحركة والتوجيه والأنظمة الإليكترونية.

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