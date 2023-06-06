«أوتوبرو» تفتتح مركزها الـ50 في الخوانيج بدبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت «أوتوبرو»، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في الإمارات، والتابعة لمجموعة اينوك، افتتاح مركزها الـ50 في منطقة الخوانيج بدبي، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وفي 2022، أطلقت «أوتوبرو» أربعة مراكز جديدة في مناطق دبي الجنوب والرحمانية والرمثاء والطوار، وحققت زيادة بنسبة 10% في إجمالي المبيعات ونمواً بنسبة 7% في إجمالي عدد العملاء عبر مراكزها مقارنة بعام 2021. وتخطط «أوتوبرو» لافتتاح 4 مراكز إضافية خلال 2023 في أبوظبي ودبي والفجيرة والعين.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: افتتاح مركز «أوتوبرو» الـ50 في الدولة، والذي يندرج في إطار استراتيجيتنا الرامية للانتشار في جميع أنحاء دولة الإمارات. وفيما نواصل جهودنا لتعزيز حضورنا في الدولة، نتطلع إلى تطوير منتجاتنا الحديثة، إضافة إلى إعطاء الأولوية للالتزام بمعايير الأمان والسلامة ورفع الكفاءة في السنوات المقبلة. وتخدم «أوتوبرو» حالياً أكثر من 300 ألف مركبة سنوياً عبر مراكزها الخمسين.

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