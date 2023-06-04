رائد أعمال إماراتي يطلق تطبيقاً لتأجير السيارات بالساعة

المصدر: دبي - بشار باغ

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أطلق رائد الأعمال الإماراتي حسين شاهين الطاهري، المدير التنفيذي لشركة «الوجدانية لحلول النقل» تطبيق «يلدي» الذكي المخصص لتأجير السيارات بطريقة سلسة ومبتكرة، دون الحاجة لأي تعامل بشري أو ورقي، فقط يتمّ مسح رمز الاستجابة السريع QR المثبت على السيارة والانطلاق بها.

وانطلقت «الوجدانيّة لحلول النقل» بقوة من فكرة صغيرة لتأجير السيارات إلى شركة رائدة في تقديم حلول النقل للشركات والأفراد بعد أن حظيت بدعم واهتمام من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورسخت الشركة مكانتها ضمن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب الفوز بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.

وقال الطاهري لـ«البيان» إن «يلدي» عبارة عن تطبيق ذكي لتأجير السيارات بالساعات واسم التطبيق المتوفر على متجري آبل ستور وأندرويد، ومرخص من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: لاحظنا بعد التحول الذي شهده مفهوم قطاع تأجير السيارات بفعل الثورة في الصناعة، أن خدمة تأجير السيارات لعملاء التجزئة هي الخدمة الوحيدة المفقودة، لذلك قررت تقديم مفهوم جديد يتمثل بتأجير السيارات بموجب برنامج مشاركة السيارات من هيئة الطرق والمواصلات.

استغرق الأمر إعداداً لما يقرب من عام لتطوير التطبيق وجعله سهلاً على العملاء، حيث يمكنك تنزيل التطبيق ومن ثم التسجيل واختيار سيارتك في غضون دقائق. يشمل الإيجار السيارة والوقود وموقف السيارات بحيث يتوجه الراكب مباشرة إلى وجهته دون أي متاعب أو إضاعة للوقت والجهد. وإننا خلال الأشهر المقبلة سنطرح سيارات كهربائية للمشتركين تماشياً مع توجهات قادتنا.

ويروي الطاهري بدايات مشروعه، فيقول: في 2010، كان لدينا 50 مركبة مع 5 موظفين و20 سائقاً فقط، ولكن الآن في 2023 نملك 850 مركبة مع 30 موظفاً وأكثر من 200 سائق. ومقارنة بالسابق كنّا نوفّر فقط خدمة تأجير المركبات والحافلات للشركات وخدمات النقل، أمّا اليوم فلدينا مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاع النقل.

وأضاف: أصبحنا أعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانضممنا لبرنامج المشتريات الحكومية في 2009، حيث ركزنا بشكل أساسي على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية. عندما نتعامل مع هذه الكيانات، نبلغهم بأننا أعضاء في المؤسسة ما يجعلهم يعطونا الأفضلية إذا كانت أسعارنا وخدماتنا تنافسية، ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الأسعار دائماً، وتزويد هذه القطاعات بأفضل الحلول.

وأشاد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنجاح الذي حققته «الوجدانيّة لحلول النقل»، مؤكداً أن أي رائد أعمال يسعى نحو تحويل فكرته إلى مشروع ناجح في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، فستكون المؤسسة في مقدمة الداعمين والحاضنين لهذه الفكرة، وسيتم تسهيل كافة الإجراءات التي تُسهم في انطلاقها منذ اللحظة الأولى حتى الوصول إلى الغاية الأساسية.

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