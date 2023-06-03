جنرال موتورز وبوسكو تستثمران في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: د ب ا

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ذكرت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، وشركة بوسكو فيوتشر إم الكورية الجنوبية لمواد الطاقة، أمس الجمعة أنهما أطلقتا المرحلة الثانية من المشروع المشترك "ألتيوم كام".

ويبلغ الاستثمار الرئيسي أكثر من مليار دولار. وتهدف الشركتان إلى زيادة إنتاج "كام" وهي اختصار لثلاثة حروف (المواد النشطة للكاثود)، المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، في أمريكا الشمالية ودمج إنتاج المواد الأولية الكيميائية المعروفة اختصارا باسم "بي كام".

وقال نائب رئيس جنرال موتورز دوج باركس إن "زيادة القدرة الإنتاجية لـ /كام/ وإضافة /بي كام/ إلى مشروعنا المشترك هي خطوة كبيرة أخرى في بناء سلسلة توريد أكثر أمانا واستدامة تركز على أمريكا الشمالية، من أجل دعم الاحتياجات الإنتاجية لسيارات جنرال موتورز الكهربائية سريعة النمو".

وشكل الطرفان في عام 2022، المشروع المشترك "ألتيوم كام" والذي تمتلك بوسكو فيوتشر إم، أغلبية فيه.

ولم يتم الإعلان بعد عن موقع المشروع.

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