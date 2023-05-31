حافظ على قيمة سيارتك عند إعادة بيعها عبر 7 نصائح

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عندما تقرر بيع سيارتك، تصبح زيادة قيمتها وجذب المشترين من بين الأمور المهمة بالنسبة لك. فالاحتفاظ بسجل صيانة السيارة والاهتمام بجوانبها الجمالية، هي من بين العوامل التي تزيد قيمة سيارتك، وتجذب المزيد من المشترين عند إعادة بيعها.

وقدمت «فولكس واغن أبوظبي»، من خلال جيف ستاج مدير خدمات ما بعد البيع، لدى «علي وأولاده للسيارات»، بعض النصائح البسيطة التي تساعد في الحصول على أفضل قيمة للسيارة، في حال طرحها للبيع في السوق:

1. حافظ على سجل صيانة سيارتك لدى مركز خدمة معتمد:

فمن خلال تسجيل كافة الصيانات والخدمات التي تمت على السيارة، يمكنك تقديم دليل قوي بأن سيارتك تمت صيانتها بشكل منتظم، ووفقاً للمعايير العالية. إن الصيانة في مراكز الخدمة المعتمدة، تعزز ثقة المشترين، وتظهر العناية والاهتمام الذي توليه للحفاظ على أداء سيارتك الجيد. لذا، يُنصح القيام بعمليات الصيانة الدورية في مركز خدمة معتمد، وتسجيل كل عملية صيانة تمت لسيارتك.

2. حافظ على مواصفات سيارتك الأصلية، وخاصةً الطلاء.

إن الحفاظ على المواصفات الأصلية للسيارة، وخاصةً الطلاء، يعتبر أمراً بالغ الأهمية، عندما يتعلق الأمر بإعادة البيع. فعدم تطابق الألوان قد يثير شكوكاً حول الضرر الذي تعرضت له السيارة في حوادث سابقة. ومن خلال تجنب التعديلات غير الضرورية، وإصلاح أي عيوب في الطلاء على الفور، يمكنك الحفاظ على مظهر سيارتك كما لو كانت جديدة، ما يساعد على جذب المشترين، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع.

3. الفحوصات الدورية والصيانة المنتظمة:

للحفاظ على سيارتك في حالة الوكالة، يُنصح القيام بالفحوصات الدورية والصيانة المنتظمة، ويشمل ذلك تغيير زيت المحرك بانتظام، واستبدال فلتر الهواء، وفحص وتغيير وسادات الفرامل، وتبديل فلتر الوقود. قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية على أداء سيارتك بشكل كبير. ولكن من خلال القيام بالصيانة الدورية بانتظام، يمكن تحقيق عمر أطول للمحرك، وتقليل الأضرار الميكانيكية، ما يسهم بزيادة قيمة سيارتك عند إعادة بيعها.

4. استخدم قطع غيار أصلية

عند إجراء أي إصلاحات على سيارتك، يُوصى بشدة استخدام قطع غيار أصلية، إذ تم تصميم هذه القطع خصيصاً لتلائم مواصفات الشركة المصنعة للسيارة. إن استخدام قطع الغيار الأصلية يضمن الأداء السليم والتوافق التام مع سيارتك. كما إن اختيار قطع غيار أصلية أثناء عمليات الإصلاح يعكس اهتمامك بسيارتك ورغبتك في الحفاظ على أدائها، مما يزيد من قيمتها الإجمالية عند البيع في المستقبل.

5. اهتم بمظهر سيارتك الخارجي، واحميها بطبقة واقية من طلاء السيراميك

إن حماية سيارتك من أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى هو جزء مهم للحفاظ على مظهرها الجذاب. ولتحقيق ذلك، يمكنك استخدام طلاء السيراميك، حيث يعمل طلاء السيراميك الواقي على حماية ألوان السيارة من التلاشي والأكسدة التي تحدث بفعل أشعة الشمس والعوامل الجوية القاسية.

كما يُنصح بتجنب الغسيل المفرط واستخدام طرق تنظيف غير صحيحة لما تسببه من خدوش صغيرة على طلاء السيارة مع مرور الوقت. فمن خلال الاهتمام بمظهر سيارتك، يمكنك زيادة قيمتها وجذب المزيد من المشترين.

6. اهتم بمظهر سيارتك الداخلي

تعتبر العناية بالمقصورة الداخلية للسيارة أمرًا مهمًا لإبرازها بمظهر جيد. خصص الوقت اللازم لإصلاح وتنجيد جلود وقماش المقاعد البالية والمتهالكة قبل بيع سيارتك. إذ يلعب تنجيد وتجديد المقاعد دوراً هاماً في زيادة قيمة سيارتك ويترك انطباعًا إيجابيًا لدى المشترين المحتملين.

7. اعرض سيارتك للبيع وهي في أفضل حالاتها

لكي تحقق أفضل نتيجة عند بيع سيارتك، من المهم أن تقدمها في أفضل حالاتها. فمن المهم تنظيف سيارتك بشكل شامل من الخارج والداخل قبل عرضها للبيع في السوق. قد يكون التنظيف الاحترافي أو التنظيف اليدوي فعّالًا في إظهار سيارتك بأفضل حالة ممكنة. فالسيارة النظيفة تعكس مدى اهتمامك وعنايتك بمظهرها، مما يزيد من جاذبيتها ويرفع قيمتها عند إعادة البيع.

وفي النهاية، يمكن القول بأن الحفاظ على قيمة سيارتك لا يتطلب بذل الكثير من الجهد، فمن خلال اتباع النصائح البسيطة من فولكس واجن أبوظبي، يمكنك جذب المزيد من المشترين، فضلاً عن زيادة سعر سيارتك عند البيع. فهذه الخطوات البسيطة مثل الحفاظ على سجل صيانة شامل لسيارتك والاهتمام بجمالياتها، تمكنك من الحصول على أفضل الأسعار عند إعادة البيع، لذا استثمر الوقت والجهد عندما يحين وقت بيع سيارتك.

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