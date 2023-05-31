«الحبتور» وكيل لـ«ريماك أوتوموبيلي» للسيارات الكهربائية عالية الأداء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ريماك أوتوموبيلي»، العلامة التجارية الكرواتية للسيارات الكهربائية الفائقة الأداء، عن اختيار «الحبتور للسيارات» وكيلاً رسمياً لها في الإمارات.

وتُعدّ «ريماك» علامة تجارية رائدة وتُعرَف بسياراتها الكهربائية الفائقة الأداء وتقنية المركبات الكهربائية عالية الأداء. وكان أول ظهور للعلامة الكرواتية في منطقة الشرق الأوسط عبر جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي»

ومن خلال شغفها بالابتكار، تعيد الشركة تعريف الإمكانات في قطاع التنقُّل الكهربائي. ويتميّز طراز «نيفيرا» الريادي من «ريماك» بكونه يجمع بين جمال التصميم والهندسة المتطوّرة والطاقة الهائلة.

بحيث يوفر تجربة قيادة استثنائية جديدة بالكامل. وإلى جانب السيارات الفائقة، توفر «ريماك» حلولاً تقنية ومنصّات للتحوُّل الكهربائي لصالح غيرها من مصنِّعي السيارات، وهي بذلك تصوغ مستقبل التنقُّل الكهربائي.

ويشكّل التزامها بالتميُّز والأداء والاستدامة مصدر إلهام حقيقياً لقطاع السيارات.

وأصبح بإمكان عملاء «ريماك» في الإمارات طلب الحصول على طراز «نيفيرا» الأحدث لدى العلامة التجارية، الذي يعتبر سيارة رياضية كهربائية بالكامل تم تصميمها وهندستها وصنعها في كرواتيا.

وأصبحت «نيفيرا» الآن واحدة من السيارات الأيقونية الجديدة الأبرز على الإطلاق، وهي سيارة فاخرة عالية الأداء كهربائية بالكامل ومتطوّرة جداً، بحيث تُرسي معايير جديدة من ناحية الأداء والابتكار.

وتتمتع السيارة بطاقة غير مسبوقة تبلغ 1914 حصاناً تنتجها أربعة مولدات كهربائية حصرية قامت «ريماك» بهندستها، ما يتيح التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 1.81 ثانية فقط، والوصول لسرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال 9.22 ثوانٍ.

وقال سلطان الحبتور، رئيس شركة «الحبتور للسيارات»: تتمتع الإمارات بسمعة متميزة؛ كونها تضم عدداً كبيراً جداً من عشّاق السيارات الخارقة والفائقة، ولقد تعزّز هذا الأمر أكثر مع إطلاق علامة «ريماك» التجارية.

فتقنية المركبات الكهربائية عالية الأداء التي ابتكرتها «ريماك» قد سجّلت أرقاماً قياسية عالمية، وسوف تلبّي بلا أي شك متطلّبات أكثر الأشخاص شغفاً بالسرعة. ومع خبرات واسعة النطاق تمتد لسنوات عدة من العمل في سوق السيارات الفاخرة، يسرّنا جداً الآن الدخول في شراكة مع «ريماك»، ونحن نتطلّع لتوفير تجربة متميزة للسيارات الفائقة الأداء الكهربائية بالكامل في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز