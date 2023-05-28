إندونيسيا مستعدة لإمداد أمريكا ببطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: د ب ا

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أعرب وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو عن استعداد بلاده لأن تصبح أحد موردي بطاريات السيارات الكهربائية، للولايات المتحدة.

وأشار الوزير، خلال اجتماع مع وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، على هامش الاجتماع الوزاري للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للرخاء في مدينة "ديترويت" الأمريكية إن "إندونيسيا مستعدة للتعاون في تنمية المركبات الكهربائية، لاسيما كمورد لبطاريات المركبات الكهربائية للولايات المتحدة، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء.

وخلال الاجتماع قال هارتارتو إن بلاده، كدولة بها احتياطي ضخم من النيكل، يمكن أن تصبح شريكا استراتيجيا لأمريكيا في تطوير المركبات الكهربائية.

ومن جانبها أشادت وزيرة التجارة الأمريكية، بدعم إندونيسيا في "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، قائلة إن التعاون في تطوير بطاريات المركبات الكهربائية، يمكن أن يكون له تأثير كبير على البلدين، لاسيما في فتح فرص عمل.

وأضافت أن "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، يمكن أن يصبح نقطة دخول للاستثمار، من قبل الشركات الأمريكية، في إندونيسيا، لاسيما في قطاعات المعادن المهمة وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الفائقة".

وعقد الاجتماع، خلال سلسلة من الأحداث، التي حضرها هارتارتو، في الاجتماع الوزاري للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الجمعة والسبت، في مدينة "ديترويت" الأمريكية.

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