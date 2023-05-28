معرض «الإمارات للإطارات الصينية» ينطلق غداً في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق، غداً في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 130 مصنعاً وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات.

ويعتبر المعرض، الذي تنظمه شركة «إنتر كوميرس» حتى 31 مايو الجاري، أحد أكثر فعاليات الإطارات ومكونات السيارات الصينية شمولاً في المنطقة، حيث تغطي دورة 2023 من المعرض، العديد من القطاعات، تشمل مجموعة من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات، ومنتجات الإطارات والبطاريات، وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة، وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات، والابتكارات الحديثة المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.

ويشكل المعرض منصة مهمة لدعم تجارة وصناعة قطع غيار السيارات والإطارات ومواكبة الطلب المتزايد على مبيعات المركبات وتحديثها، من خلال دوره في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط مع المصنعين الصينيين، ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقفه أفضل المصنعين في عالم السيارات، وكبرى الشركات الصينية والإقليمية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب لجميع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

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