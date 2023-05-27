«مرسيدس إي كيو إس 53».. سيارة كهربائية بقوة 761 حصاناً

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة «مرسيدس» الألمانية في وضع أكبر قدر من التقنية في سيارتها الجديدة «إي كيو إس 53»، نسخة السيدان الرياضية عالية الأداء، والتي تعد أول سيارة «مرسيدس إيه إم جي» كهربائية بالكامل في تشكيلة سيارات «EQ»، بعد أن تم العمل على زيادة قوتها بمقدار 133 حصاناً مقارنة بالموديل القياسي، لتحل على قوة إجمالية مقدارها 761 حصاناً ما يعني أنها الأفضل في فئتها بلا منافسة.

تأتي السيارة مع وضع التعزيز «ريس ستارت» ونطاق قيادة يصل إلى 580 كيلومتراً بشحنة واحدة للبطارية مع قدرة شحن سريع تبلغ 300 كم في 15 دقيقة فقط، تم تطويرها وتحسينها في مصانع مرسيدس، لكن الشركة حرصت على الإبقاء على مميزات السيارة الفاخرة مع تجربة قيادة رياضية شيقة بفضل نظام التعليق الهوائي القياسي والتصميم الخارجي والداخلي وصوت السيارة المثير للانفعالات.

ويأتي تصميم السيارة بنفس تصميم طراز «إي كيو إس» الأساسي، مع أجزاء «إيه إم جي» المميزة والتي يمكن تمييزها عن طرازات «إيه إم جي» صاحبة محركات احتراق البنزين، حيث يشمل التصميم: واجهة تتميز بشبكة أمامية سوداء خاصة بطراز «إيه إم جي» الكهربائي مع دعامات عمودية من الكروم ونجمة مرسيدس كبيرة بالمنتصف وحروف «إيه إم جي». كذلك توجد مصابيح أمامية «ديجيتال لايت» بشكل قياسى متصلة بشريط ليد بكامل الواجهة.

وتحتوي السيارة على مصد أمامي بنفس لون السيارة مع واق بتصميم «AMG A-Wing» أسود شديد اللمعان ولمسات من الكروم. وهناك كذلك فاصل أمامي باللون الأسود شديد اللمعان مع لمسات الكروم وفتحات تهوية تحتوي على زعانف، مع ستائر للهواء على اليسار واليمين باللون الأسود شديد اللمعان مع لمسات الكروم.

وتتميز السيارة بعتبات جانبية باللون الأسود شديد اللمعان. وجنوط مصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 21 قياسية أو قياس 21 و22 بوصة.

أما من الداخل فتأتي السيارة بتصميم مميز، حيث تحتوي على شاشة قياسية منحنية مقاس 56 بوصة، بعرض مميز يحمل علامات «إيه إم جي» مكونة من مجموعة عدادات قياس 12.3 بوصة، وشاشة لمس مركزية OLED مقاس 17.7 بوصة، وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة للركاب، وشاشة عرض رأسية بالواقع المعزز يعرض تنبيهات وبيانات الطريق على الزجاج الأمامي.

ويمكن لسائق السيارة تنشيط الملف الشخصي الخاص بواسطة بصمة الإصبع وميزة التعرف على الوجه أيضاً. وهناك أيضاً الكونسول المركزى والذي يحتوي زر أوضاع القيادة. ويلفت الانتباه مقاعد «إيه إم جي» الرياضية بتنجيد فخم مع ألياف دقيقة وخياطة حمراء متباينة. ويتوفر تنجيد مقاعد من جلد النابا بشكل اختياري. كما تتوفر في السيارة دواسات «إيه إم جي» الرياضية وحروف «إيه إم جي» على عتبات الأبواب. وتتناثر في جنبات السيارة تطعيمات داخلية من ألياف الكربون المميزة.

وتم تجهيز السيارة بوسائل راحة عديدة أبرزها: عجلة قيادة مدفأة، ومقاعد أمامية مُدفأة مع التهوية والتدليك، ومقاعد خلفية مدفأة، وفتحة سقف بانورامية، و6 منافذ USB-C، ونظام صوت Burmester ثلاثي الأبعاد وقوي، كما أنها مليئة بأحدث أنظمة مساعدة السائق الذكية وميزات السلامة النشطة.

ويتم تشغيل السيارة مع إعداد محركين كهربائيين، كما توجد خمسة أوضاع للقيادة: زلق، وراحة، ورياضي، ورياضي بلس، وفردي. ويقترن مع أوضاع القيادة نظام صوت يوفر تجربة صوت خارجية وداخلية مع أداء المحرك، بحيث يمكن الاختيار بين 3 أوضاع صوتية (متوازنة ورياضية وقوية) وهناك أيضاً صوت فريد لوضع بدء السباق وصوت «إيه إم جي» الترحيبي الفريد. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في زمن قدره 3.8 ثوان مع سرعة قصوى محددة تصل إلى 220 كيلومتراً في الساعة.

بطارية ليثيوم أيون 107.8 كيلو واط/س بقوة 400 فولت، مع ميزة تحديث نظام إدارة البطارية بواسطة تحديثات الهواء، يمكن شحنها بالمنزل و محطات الشحن العامة. أما من حيث البطارية فلديها قدرة شحن فائقة حيث يصل لنطاق 300 كم فى 15 دقيقة فقط. وتشير شهادة البطارية إلى العمر وهي صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات أو تصل إلى 250 ألف كيلومتر. أما وزن السيارة فارغة فهو 2655 كيلوجراماً. وأثبتت تجربة القيادة للسيارة قدرة «مرسيدس» على توفير نفس تجربة قيادة سيارات الوقود الشهيرة لديها ولكن بقلب كهربائي حتى لا يفقد صاحب المركبة متعة قيادة سيارات مرسيدي الشهيرة.

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