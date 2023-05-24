الإمارات تستأثر بـ 10 % من مبيعات «بوغاتي» عالمياً

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد كوستاس ساريس، المدير الإقليمي في «بوغاتي» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، تعد من أهم الأسواق لمبيعات السيارات الفارهة على مستوى العالم، ويؤكد ذلك حصة الدولة من مبيعات سيارات «بوغاتي» عالمياً، والتي وصلت إلى 10 % من إجمالي المبيعات، ما يجعلها ضمن أهم الأسواق لدينا.

وقال المدير الإقليمي في «بوغاتي» في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن حصة دول الخليج من مبيعات «بوغاتي» تقارب نصف خُمس إنتاجنا سنوياً أي بنسبة تصل إلى 20 %، موضحاً في الوقت ذاته أن حصة دولة الإمارات من مبيعاتنا الدولية تصل إلى 10 %، ما يعني أن دولة الإمارات تستحوذ وحدها على نصف مبيعاتنا في دول الخليج.

وأكد كوستاس ساريس أن هناك شغفاً كبيراً في دولة الإمارات بالسيارات الفاخرة، قائلاًَ: على الرغم مما يميز سيارات «بوغاتي» من سعر مرتفع كسيارة فارهة، إلا أن عملاءنا في دولة الإمارات ودبي تحديداً يقدرون أفضل الأفضل في قطاع السيارات، وهم من نخبة العملاء في العالم.

وأشار إلى أن أحد الأشياء التي تفخر بها «بوغاتي» في منطقة الشرق الأوسط هي مستويات الولاء الأعلى من قبل العملاء مقارنة مع بقية المناطق، مضيفاً: "يحرص العملاء هنا على شراء كل جديد من منتجات «بوغاتي»، بل وامتلاك أكثر من سيارة، وهذا يظهر بشكل واضح مستوى التقدير للعلامة التجارية، وهو ما يجعلنا سعداء بأن دولة الإمارات هي أحد أهم الأسواق لشركتنا".

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