«إيه إل دي أتوموتيف» تستحوذ على «ليس بلان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انتهت شركة «إيه إل دي أتوموتيف» بنجاح من الاستحواذ بالكامل على «ليس بلان»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأسطول والتنقل.

ويمثل هذا الاستحواذ التحويلي تغييراً مرحلياً، والذي من شأنه أن يضع المجموعة المندمجة كشركة عالمية رائدة في مجال التنقل المستدام مع أسطول إجمالي يبلغ 3.3 ملايين مركبة تتم إدارتها في جميع أنحاء العالم.

فمن خلال توحيد القوى، سوف تقود «إيه إل دي أتوموتيف» وشركة «ليس بلان» الطريق وصولاً إلى مركز متوازن وتشكيل المزيد من التحول الرقمي في هذا المجال. وسوف يعمل الكيان المشترك على الاستفادة من القدرات العريضة والتكميلية لتعزيز قدرته التنافسية وتحقيق نمو مستدام.

ومن أجل قيادة التطور الاستراتيجي في الإمارات، قال تيم ألبيرتسن، الرئيس التنفيذي في شركة «إيه إل دي أتوموتيف | ليس بلان» إن أجاي نارين، الذي كان يترأس شركة «ليس بلان الامارات» منذ سبتمبر 2011، سوف يكون المدير العام في الدولة.

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