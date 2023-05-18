«نيسان ألتيما 2023» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق السيارات في دبي إطلاق الطراز الجديد من سيارة «نيسان ألتيما 2023»، ذلك الطراز المتميز الذي يفخر بإرث رائع يمتد على مدى 30 عاماً في المنطقة.

وتشتمل السيارة على الكثير من مواصفات الذكاء والجدارة، لتتفوق على السيارات الأخرى في فئتها، كما تبرز كمزيج مثالي يجمع بين الجمال والأداء، والكثير من الميزات العصرية التي ستجعل كل رحلة تجربة خالدة في الأذهان.

ويمتاز الطراز بشبكة أمامية ذات تصميم لافت لتوفر الحماية لوحدة تبريد المحرك من الحرارة الزائدة، وتحول دون وصول أي شيء إليه أثناء القيادة. ويزداد الطراز جمالاً مع العجلات المذهلة المصنوعة من سبيكة معدنية بمقاس 19 بوصة، إضافة إلى المصابيح الأمامية من نوع «إل إي دي»، والمصابيح النهارية والعديد من الميزات البارزة. وتمنح الشاشة عالية الدقة بمقاس 12.3 بوصة الوصول إلى وظائف متعددة تعمل باللمس للتحكم الكامل بمختلف الأنظمة الموجودة في ألتيما، يضاف إلى ذلك النظامان «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو» (الموجودان في الفئتين SV وSL)، وخاصية تشغيل المحرك عن بُعد، والتحكم الذكي بدرجة حرارة المقصورة، لضمان رحلة استثنائية لكل راكب.

وتتوفر «ألتيما» بأربع فئات تأتي جميعها بمستوى عالٍ من التجهيز، وهي S و SV و SL، والنسخة الرياضية الفريدة المزينة بشبك خاص وشعار SR المتميز، ولون خارجي رمادي مع لمسات من اللون الأزرق الفاتح لتمييزها عن الفئات الأخرى.

ويوجد خياران للمحرك رباعي الأسطوانات أمام المشترين، الاختيار الأول يتوفر بمحرك توربو بسعة 2.0 لتر بخاصية الضغط المتغير، والاختيار الثاني بمحرك سعته 2.5 لتر يعمل بخاصية الحقن المباشر للبنزين.

علاوة على كل ما ذكر، تم تجهيز «ألتيما»، التي أطلقتها شركة «العربية للسيارات»، أيضاً بنظام نيسان الشهير للتنقل الذكي والحاصل على براءة اختراع، مع مجموعة واسعة من ميزات الأمان المتقدمة، مثل نظام مساعدة السائق «برو بايلوت أسيست» الذي يستخدم مجسّات وكاميرات متطورة لمساعدتك على البقاء في المسار، والحفاظ على مسافة آمنة من ال

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