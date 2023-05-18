«لامبورغيني» تختار طلاب أبوظبي ودبي للمشاركة في أول برنامج بالعالم للسباقات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «لامبورغيني أبوظبي ودبي» عن إطلاق برنامجها الأول الخاص بالرياضات الإلكترونية بعنوان «ذي ريال ريس»، والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل بين أوساط الطلاب في الإمارات، وإلهامهم لخوض هكذا مغامرات.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مايو الجاري، حيث يتنافس اللاعبون في فرصة المشاركة بالنهائي الدولي، في نوربورغرينغ بألمانيا، وهذا بدوره يعكس اهتمام «لامبورغيني أبوظبي ودبي بالابتكار» وشغفها برياضات السيارات؛ حيث إنها تسعى باستمرار لرعاية واستعراض المهارات الصاعدة في عالم السيارات، ليس بالاعتماد فقط على سياراتها الأيقونية، بل أيضاً خلال تحفيز عشاق العلامة التجارية ومتابعيها على الانخراط في العالم الافتراضي للرياضات الإلكترونية.

وعبر المشاركة في البرنامج من «أوتوموبيلي لامبورغيني» أصبحت «لامبورغيني أبوظبي ودبي» أول وكيل في العالم يحقق هذا الإنجاز المتميز، وسيجول البرنامج على مدارس وجامعات رائدة عدة في الإمارات لاكتشاف أفضل سائقي السباقات من الطلاب في الدولة، والتعرف عليهم عن قرب.

وسوف يحظى السائقون الطموحون من الطلاب، الذين يسجلون أفضل أداء في اللفات بفرصة استعراض مهاراتهم في صالات عرض «لامبورغيني» بكل من أبوظبي ودبي، أما السائقون الثلاثة الأوائل، والمرشحون للنصف النهائي، فسيحصلون على فرصة المنافسة بنهائي «ذي ريال ريس» في نوربورغرينغ بألمانيا في يوليو المقبل، حيث سيخوضون المنافسات هناك أمام أفضل المتسابقين من حول العالم، بهدف الفوز في المنافسة، وحمل لقب سائق «لامبورغيني eSports» الرسمي، وكانت نسخة 2022 من البطولة قد استقطبت 2751 مشاركاً، ومن المتوقع أن تجذب دورة هذا العام مزيداً من المشاركين المتحمسين.

وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لدى «لامبورغيني أبوظبي ودبي»: يعد برنامج «ذي ريال ريس» شهادة على التزامنا بدعم المواهب الصاعدة في مجالي رياضة السيارات والرياضات الإلكترونية، ونحن في «لامبورغيني أبوظبي ودبي» متحمسون لتوفير منصة للجيل القادم من سائقي السباقات في الإمارات، ونتطلع بشوق لاكتشاف ورعاية أفضل المواهب في الدولة.

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