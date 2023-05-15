«نيسان إكس تريل».. محرك جديد وتقنيات متطورة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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يعد الطراز الجديد «إكس تريل 2023» الجديدة كلياً، من الصانع الياباني «نيسان» أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث جاءت بتصميم لافت لمقصورتها الخارجية، بما فيها شبك «في موشن» الأمامي والسقف الانسيابي.

وتم تصميم «نيسان إكس تريل 2023» كسيارة كروس أوفر عصرية فاخرة، حيث تؤكد التزام العلامة التجارية بتقديم حلول تنقل مبتكرة في المنطقة، وتوفر للعملاء مرونة رائدة في فئتها ومستويات أمان متقدمة وقدرات معزّزة وتمتاز بتصميم لافت للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

كما تعد السيارة، التي أطلقتها «العربية للسيارات» مؤخراً في أسواق الإمارات، مثالية للاستخدام داخل المدن، حيث صممت لتتحدى المعايير المألوفة من خلال مظهرها الجديد المذهل وقدراتها المحسّنة، وتعزيزها بمجموعة من التقنيات المبتكرة.

وتعزّز جاذبية «إكس تريل» بالنسبة إلى العائلات الأبواب الخلفية التي تفتح بزاوية أوسع تصل إلى 85 درجة مما يسهل دخول الركاب إليها. كما خضعت المقصورة الداخلية لترقيات في طراز (SL) الأعلى من خلال المقاعد السبعة المبطّنة بجلد «نابا» الفاخر مع تطريز ثلاثي الأبعاد بشكل الألماس.

ويولّد المحرك الجديد كلياً والمكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر طاقة تبلغ 181 حصاناً وبعزم دوران يبلغ 244 نيوتن لكل متر، مما يسهل التسارع ويعزز الثقة أثناء القيادة. ويدعم رفع مستوى الطاقة ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر، إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.

وتم تزويد السيارة لأول مرة بنظام الدفع الرباعي الذكي مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكلّ سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات. وتوفّر أداة تحكم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: «أوف رود» و«سنو» و«أوتو» و«إكو» و«سبورتس»، إضافة إلى نظام التحكّم بنزول المنحدرات.

وتجتمع مزايا السلامة النشطة التي تندرج في إطار التنقل الذكي من نيسان مع القدرات المعززة لتجعل هذه النسخة من «إكس تريل» الأكثر أماناً على الإطلاق، حيث يضمّ درع السلامة 360 نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزود بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام التدخل لمنع مغادرة حارة السير ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف.

ويوفر الطراز الجديد للعملاء إمكانية اختيار الفئة التي تناسب أسلوب حياتهم، فهو متاح بأربعة طرازات مع خياري الدفع الثنائي أو الرباعي. هذا بالإضافة إلى مجموعة من 15 لوناً مختلفاً بما في ذلك خمسة خيارات ألوان ثنائية.

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