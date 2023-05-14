«مرسيدس مايباخ إس كلاس» الغنية بالتكنولوجيا في الإمارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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تعد «مرسيدس - مايباخ إس كلاس» السيارة الجديدة من الصانع الألماني «مرسيدس-بنز» أيقونة جديدة في عالم السيارات بفضل تمتعها بأرقى التقنيات الجديدة، حيث تنفرد بالرحابة المطلقة إلى جانب التصميم الداخلي الذي يجسد الترف والفخامة، كما تنفرد بالألوان الحصرية؛ مما يعطي إحساساً لا مثيل له بالتفرد.

وكان قد تم مؤخراً إطلاق السيارة في أسواق الإمارات واعتبرها عشاق الصانع الألماني أفخم سيارة سيدان في عائلة الفئة S من «مرسيدس بنز»، حيث ظهرت بأحدث التقنيات الرائدة في فئتها ومجموعة نقل الحركة الجديدة.

وتعطي السيارة أناقة فائقة وشعوراً بالرحابة لا يُضاهى في تناغم مثالي، حيث تأتي بتصميم أنيق وتتميز بأقصى مستوى من الرحابة بفضل الطول الأكبر للسيارة، وقاعدة العجلات الأطول، والأبواب الخلفية الأعرض، والنافذة الجانبية الثالثة.

مميزات

وتجمع السيارة بين مجموعة كبيرة من أجود الخامات ذات الأسطح المحسنة، إضافة إلى العديد من الأشكال المختلفة للمقاعد لتناسب الإعدادات الفردية. إضافة إلى ذلك، يوجد تناغم بين التقنية المبتكرة والشاشات العالية الدقة بوصفها مفهوم التشغيل والعرض، فضلاً عن العمل والأنظمة المعلوماتية الترفيهية.

تأتي السيارة بطول 5462 ميلليمتراً وعرض 1930 ميلليمتراً وارتفاع 1498 ميلليمتراً وطول قاعدة العجلات 3365 ميلليمتراً، وتصل سعة الحقيبة الخلفية إلى 500 لتر.

وتحصل السيارة على قوتها من محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 6000 سي سي توين تيربو، ينتج قوة حصانية تصل إلى 621 حصاناً، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 900 نيوتن لكل متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون مدة زمنية قدرها 4.5 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وزودت مقصورة السيارة بالعديد من التجهيزات منها، شاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، وشاشة عدادات رقمية خلف مقود الحركة مقاس 12.3 بوصة، وشاشات خلف المقاعد الأمامية لركاب الكراسي الخلفية مقاس كل منها 11.6 بوصة.

ويركز وضع القيادة «مايباخ» المطور على وجه الخصوص كلياً على الراحة أثناء القيادة بالنسبة للركاب في الخلف، بينما يوفر وضع القيادة «كومفورت» راحة متوازنة أثناء القيادة بالنسبة للركاب في الأمام والخلف. ففي وضع القيادة «مايباخ»، يجب إيلاء الأولوية لضمان أن حركات الجسم عند أدنى حد لها في المقاعد الخلفية. وتتضمن الإعدادات الأخرى خاصية دواسة الوقود الثابتة في وضع السائق، وضبط ناقل الحركة بأقل عدد من تغيير التروس والانطلاق بالسرعة الثانية.

راحة وهدوء

ويقضي نظام التخفيف من الضوضاء المبتكر على الضوضاء المزعجة للإطارات أثناء القيادة ويجعل السيارة بمثابة واحة هدوء. وسواء كنت في المدينة أو في رحلات طويلة، فلن تسمع سوى ما تريد سماعه بالفعل عبر نظام الصوت المحيطي المتطور رباعي الأبعاد Burmester® المتوفر ضمن التجهيزات الاختيارية.

وتتوفر في السيارة خدمة ركن السيارة الشاملة مع الرؤية الشاملة، حيث يكتشف مساعد ركن السيارة الفعال المزود بخاصية PARKTRONIC وكاميرا بزاوية 360 درجة مساحات الركن المتوفرة ومساحات الركن المحددة بعلامات أثناء القيادة في الماضي. وبعد اختيار مساحة الركن، يمكن ركن السيارة فيها بسهولة بفضل الرؤية الديناميكية والتغذية الراجعة المسموعة أو المناورة بالمركبة في المساحة مع خاصية الركن المساعد.

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