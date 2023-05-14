5 سيارات في صدارة مدى سير البطارية بشحنة واحدة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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تعد مشكلة مدى السير بشحنة واحدة، هي التحدي الأبرز الذي يواجه انتشار السيارات الكهربائية التي لها نطاق محدود. كما يشكل وقت الشحن الطويل ضغطاً أكبر على سائق المركبة. وفي ما يلي نستعرض قائمة بأفضل 5 سيارات كهربائية من حيث طول مدى السير بشحنة واحدة للبطارية:

1- «تسلا موديل إس بلايد»: حيث تأتي في صدارة قائمة السيارات الكهربائية، بمدى سير يصل إلى 837 كيلومتراً، كما تعد من أكثر السيارات تسارعاً، حيث تنتقل من صفر إلى 100 كيلومتر في ثانيتين فقط، كما أنها قادرة على قطع ربع ميل في 9 ثوانٍ فقط.

2- «لوسيد آير دريم»: والتي تأتي في المركز الثاني بمدى سير يشابه تقريباً موديل «تسلا موديل إس بلايد»، يصل إلى 836.9 كيلومتراً، ما يجعلها من أكثر السيارات الكهربائية الأطول مدى. كما تتميز السيارة ببطارية قوية تصل إلى 113 كيلو واط في الساعة، وتتمتع بتصميم ديناميكي هوائي أنيق، يعمل على تعزيز نطاق السيارة بشكل كبير.

3- «مرسيدس إي كيو إس»: حيث تعد أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية، وهي تمثل قمة الرفاهية التقدمية والتكنولوجيا، ضمن فئة السيارات الكهربائية. وجرى تصميم السيارة لكي تتميّز بخطوطها الانسيابية المنحنية الأنيقة. أما المقصورة الداخلية، فتبدو بمثابة قمرة حديثة لإحدى المركبات الفضائية المستقبلية. وتتمتّع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 770 كيلومتراً، وقوة قدرها 516 حصاناً، وبالتالي، يلبي نظام توليد الحركة الموجود فيها، كافة التوقعات المرتبطة بسيارة سيدان متطورة، ضمن الفئة «إس كلاس».

4- «تسلا إس»: جاء هذا الطراز في المركز الرابع من حيث مدى السير بشحنة واحدة، بمدى يصل إلى 646 كيلومتراً، ويعد من أكثر الطرازات التي حظيت بانتشار كبير لدى إطلاقها من شركة «تيسلا»، بفضل تقنياتها الكثيرة.

5- «بي إم دبليو إكس آي درايف 50 سبورت»: وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة من الصانع الألماني، حيث تتميز بمدى يصل إلى 611 كيلومتراً، في أفضل إصدار لها، وتسمح تقنية الشحن السريع من «بي إم دبليو» للسيارة، بالحصول على زيادة إضافية بنسبة 10-80 % في حوالي نصف ساعة.

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