«آي دبليو سي شافهاوزن» تحتفي بشغفها بسباقات السيارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت آي دبليو سي شافهاوزن احتفاء بشغفها بسباقات السيارات، تطلق نسخة مستوحاة من السباقات من ساعة Watch Pilot’s Big الأيقونية.

وتتميز الساعة بعلبة ساعة من التيتانيوم خفيف الوزن من الدرجة 5 وميناء أزرق وسوار ملائم من جلد العجل الأزرق وستتوفر الساعة في البداية حصرياً في متاجر آي دبليو سي الرئيسية في زيورخ ودبي وشنجهاي.

وتتميز الساعة بعلبة وتاج ضبط وعلبة ساعة مصنوعة من التيتانيوم من الدرجة 5، كانت آي دبليو سي رائدة في صناعة الساعات في الثمانينيات عندما قدمت الدار أول ساعة يد مع علبة وسوار من التيتانيوم.

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