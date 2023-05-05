أرباح «بي إم دبليو» تهوي 64 ٪

المصدر: (ميونيخ - د ب أ)

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أعلنت شركة «بي إم دبليو»، أمس، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري 64 %، إلى 3.66 مليارات يورو (4.05 مليارات دولار)، مقارنة بـ 10.19 مليارات يورو عام 2022.

ومع ذلك، أشارت بي إم دبليو إلى أن نتائج العام الماضي قد تعززت بشكل كبير، من خلال التأثيرات لمرة واحدة الناتجة عن الدمج الكامل لشركة «بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف» (بي بي إيه).

وقالت الشركة إن إجمالي أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغ 13. 5 مليار يورو، بانخفاض من 12.23 مليار يورو في 2022. وانخفض هامش أرباح المجموعة قبل الضرائب إلى 13.9%، مقارنة بـ 39.3% في 2022. ومع ذلك، تحسن هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب في قطاع السيارات إلى 12.1%، مقارنة بـ 8.9 % في 2022 بفضل ارتفاع الطلب.

وارتفعت إيرادات الربع الأول 18.3 % إلى 36.8 مليار يورو، مقارنة بـ 31.1 مليار في 2022، ما يعكس بشكل أساسي الدمج الكامل للأعمال التشغيلية لشركة «بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف».

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