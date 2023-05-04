«آي 7 إم 70 إكس درايف» الأكثر قوة بين سيارات «بي إم دبليو» الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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يعد طراز «آي 7 إم 70 إكس درايف» التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل هي السيارة الأكثر تميزاً لدى الصانع الألماني «بي إم دبليو».

حيث وضعتها على القمّة بين طرازات سياراتها للفئة السابعة الجديدة. وتعدّ هذه السيارة الطراز المجهّز بنظام دفع كهربائي الأكثر قوة بين كافة طرازات المجموعة.

وتوفّر السيارة الجديدة، بفضل محرّك كهربائي موضوع على المحور الأمامي وآخر على المحور الخلفي يولدان معاً قوّةً قصوى تبلغ 485 كيلو واط أو 660 حصاناً، ونظام تعليق M، مزيجاً مثالياً من التنقل الكهربائي والأداء العالي، مما يضمن تجربة قيادة فريدة من نوعها في قطاع السيارات الفاخرة.

ويتسارع الطراز من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.7 ثوانٍ، مما يجعله أسرع طراز يعمل كلياً بالطاقة الكهربائية من «بي إم دبليو»، كما وأنّ السرعة القصوى محددة إلكترونياً بـ 250 كيلومتراً في الساعة.

ومع هذا الرقم القياسي الجديد في الأداء للسيارات الكهربائية بالكامل ضمن مجموعة «بي إم دبليو»، تمثل السيارة أيضاً علامة فارقة أخرى لشركة «بي إم دبليو إم جي إم بي إتش» في طريقها إلى التحول نحو التنقل الكهربائي. وتعدّ سيارة السيدان الفاخرة الطراز الكهربائي كلياً الثالث من حيث الأداء.

وبهدف تعزيز الأداء والكفاءة، تعمل «بي إم دبليو» وبشكل مستمر على تطوير تقنية BMW eDrive من الجيل الخامس المستخدمة في سيارة BMW i7. وتتميز السيارة الجديدة بوحدات دفع متكاملة للغاية على المحاور الأمامية والخلفية، حيث يجتمع المحرك الكهربائي وإلكترونيات الطاقة وناقل الحركة بشكل مدمج في حجرة مشتركة.

ويتيح التصميم المخصّص لفئة M من المركبة المفعمة بالحيوية القائمة على مبدأ التيار الكهربائي المتزامن، للمحرّك الكهربائي في سيارة BMW i7 M60، ولاسيما في حال المحرّك الخلفي، أن يحقق كثافة طاقة غير مسبوقة، مع معدّل 2.41 كيلوواط للكيلوغرام، وهو حالياً أقوى محرك كهربائي من BMW.

ويمكن تحقيق هذا الأداء القياسي بفضل ابتكار حاصل على براءة اختراع من قبل مجموعة BMW، والذي يستخدم ستة لفائف إشعال في الجزء الثابت من المحرك الكهربائي عوضاً من ثلاث لفائف كما هو معهود.

ويسمح ذلك للمركبة الكهربائية بتوليد طاقة عالية للغاية في تصميم خفيف ومدمج وتوفيرها باستمرار في نطاقات عالية السرعة. ومن الواضح أنّ ذلك الحلّ يعدّ أفضل نظام الدفع الذي يعتمد على محركين على المحور الخلفي من حيث كثافة الطاقة، ولكن أيضاً من حيث الكفاءة.

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