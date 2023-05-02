شرطة دبي و«النابودة للسيارات» تدشنان «أودي» الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات، سيارة «أودي RS e-tron GT الكهربائية»، خلال أول أيام سوق السفر العربي، والذي تستعرض فيه شرطة دبي عبر منصتها 12 خدمة ومهمة تقدمها للسياح والزوار، لإثراء تجربتهم السياحية في الإمارة.

وشهد تدشين السيارة الكهربائية، اللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وجمعة النابودة، المدير المساعد وعضو مجلس الإدارة لـمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والعميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ورنا قيامه، مديرة التسويق في شركة نابودة للسيارات، وغوراف مودغيل، مدير المبيعات الوطنية في الشركة.

وأكد اللواء جمال الجلاف، أن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على رفد أسطول الدوريات الأمنية السياحية بأحدث طرز الدوريات الفارهة، والتي تعزز من التواجد الأمني للشرطة السياحية، وتكون حلقة الوصل بين الشرطة والسياح والزوار، وأفراد الجمهور عامة، مؤكداً أن دورية «أودي RS e-tron GT الكهربائية»، تدعم التوجه الحكومي والعالمي نحو تعزيز أطر الاستدامة في كافة مناحي الحياة اليومية، لتستمر إمارة دبي بإبهار العالم وإبراز وجهها الحضاري.

وقال جمعة النابودة: «تفخر أودي – النابودة للسيارات كشركة ملتزمة بالابتكار المُستدام، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتقديم سيارة Audi RS e-tron GT الكهربائية بالكامل لضمها إلى أسطول مركباتها الفاخر، إلى جانب Audi R8».

دور

وأوضح العميد خلفان الجلاف أن تدشين سيارة «أودي RS e-tron GT» الكهربائية، تعد ثاني سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة. مؤكداً أن أسطول الدوريات الأمنية السياحية الفارهة في شرطة دبي، تعزز التواجد الأمني للشرطة خاصة في المناطق السياحية، وفي أوقات الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وتلعب دوراً مهماً في تقديم الخدمات للسياح وعموم الجمهور، بالإجابة عن استفساراتهم ومدهم بالمعلومات، وتكريس شعورهم بالأمن طوال فترة إقامتهم في دبي.

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